USA näitleja ja tantsija Margaret Qualley on suur lugeja. Tema kodune raamaturiiul on sama mitmekesine kui ta filmirollid: sinna mahuvad nii mõtlikud ja melanhoolsed romaanid, vaimsust avavad teosed kui ka lapsepõlve lohutavad lemmikud.

Siin on mõned eesti keelde tõlgitud raamatud, mis on teda sügavalt puudutanud ja mida ta on sotsiaalmeedia vahendusel oma fännidele soovitanud.