Epp Petrone: me oleme eesti raamatu aastas ja eesti keele kriisis

Raamat on tõlgitud rootsi keelest. Millegipärast on see sedasorti lugemine, kus ma sageli olen teadlik sellest, et loen võõrkeelest tõlgitut. Ja kahjuks on siin raamatus üks tasand kursiivis, ilmselt ka originaalis oli nii (ise kirjastaja rollis olles tean, et sellistes valikutes on kauplemisruumi...). Igatahes mina ei poolda seda, et on lehekülgede kaupa kaldkirjas teksti.