Eesti keeles ilmus Alessandro Baricco mõtisklus süvamuusikast ja modernsusest

Alessandro Baricco (s. 1958) on tänapäeva Itaalia üks hinnatum kirjanik ja dramaturg, kelle raamatuid on ka varem eesti keelde tõlgitud. Õppinud filosoofiat ja muusikateadust, tegutses ta esmalt tunnustatud muusikakriitikuna. Baricco debüütromaan «Castelli di rabbia» (1991) pälvis Itaalias kohe suure tähelepanu ning sellele järgnesid rahvusvahelised menukid «Oceano mare» (1993; e.k. «Ookean meri», 2005) ja «Seta» (1996; e.k. «Siid», 2002).

Baricco esimene muusikakriitiline kogumik «Il genio in fuga» («Põgenev geenius», 1988) keskendub Gioachino Rossini muusikateatrile. Äsja ilmunud raamat «Hegeli vaim ja Wisconsini lehmad» (1992) on tõlgitud paljudesse keeltesse ning käsitleb muusika ja modernsuse suhet aspektidest, mis on jätkuvalt aktuaalsed. Ehkki Baricco vaimukad arutlused on kirja pandud üle kolmekümne aasta tagasi, on raamatus tõstatatud küsimused nõnda teravad, et mõni eelistaks neist tänapäevalgi mööda hiilida.