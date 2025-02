Jaan Pehk annab juubeli puhul välja muinasjuturaamatu

Pehk on tuntud oma mitmekülgse loomingu poolest. Lisaks muusikalisele sooloprojektile Orelipoiss ta on olnud ansamblite Claire’s Birthday, Koer, Köök ja Kõrsikud liige, kirjutanud muusikat ja avaldanud luulekogusid. Tema stiil on äratuntav – see on muhedalt humoorikas ja vahel absurdne, ent alati südamlik.

Lisaks trükiraamatule ilmub muinasjuttudest ka audioraamat. Selle loeb sisse Pehki hea sõber ja tuntud näitleja Märt Avandi, kelle esituses saavad lood erilise hingamise. «Suvine audioraamatu salvestus Järvamaal oli eriline kogemus. Tundus, et lood said just seal õige hingamise,» jagab Pehk muljeid.

«Olles neid muinasjutte lugenud väga palju kordi (nii endamisi kui ka esinedes) kinnitan, et need on lihtsalt vaimustavad ja peavad raamatuks saama! Kõik, kes Jaani muinasjutte on lugenud või kuulnud, kindlasti kinnitavad mu sõnu,» toetab Märt Avandi oma sõpra.

Raamatust «Saja õhtu lood» võib leida nii klassikalisi muinasjutte kui ka mõtisklevaid lühivorme.

«Need lood on täis hoogu ja rõõmu, nalja ja pisaraid – kõike seda, mida üks korralik muinasjuturaamat sisaldab,» tutvustab Pehk oma teost, mis hooandjate toel jõuab lugejateni juba aprillis.

Seni loodab tuntud muusik, et tema muinasjutumaailm leiab toetajaid. «Muinasjuturaamatu ilmumiseks kasutame Hooandja abi ning oleme südamest tänulikud iga toetuse eest! Just tänu hooandjatele saab see raamat ellu ärgata ja oma lugejateni jõuda,» kutsub ta inimesi kaasa lööma.

Projekti toetajad saavad «Saja õhtu lood» enda kätte juba aprillis. Samal ajal jõuab toetajateni ka audioraamat.