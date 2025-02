VIDEO Kuidas armastada pärast kaotusi? Carolina Pihelgas soovitab Lilli Prometi parimat romaani

Pihelgas kirjeldab «Primaverat» kui romaani kahest inimesest, kes kohtuvad üle mitmekümne aasta. Mõlemad on kaotanud palju: naine on kaotanud oma lapse, mees on üle elanud Buchenwaldi koonduslaagri. «See armastus on valulik. Need inimesed on väga haavatavad,» ütleb Pihelgas.