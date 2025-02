Ilmus loovalbum, mis aitab noortel end paremini mõista ja tunnetega hakkama saada

Olga Luptova on Tallinna Ülikooli magistrikraadiga psühholoog. Ta töötab psühholoog-nõustajana ning mänguterapeudina. Laste ja noortega on ta töötanud alates 2013. aastast. Nadežda Olaru on Tallinna Ülikooli magistrikraadiga loovterapeut ning omab sotsiaaltöö kogemust nii laste kui nende peredega alates 2012. aastast.

Foto: Kristina Kruglova