Kirjastus Sinisukk on toonud lugejateni tõelise ajaloopärli – Romulus Tiituse «Toslemi kirjad ja juhtumised» ning lasteraamatu «Toslemi karujaht». Mõlemad teosed on faksiimiletrükid, mis tähendab, et need näevad välja täpselt nagu 1930ndatel ilmunud originaalid. Kui tahad teada, mis tollal inimeste meeli erutas ja kuidas üks omapärane tegelane selle üle oma teravmeelset arvamust avaldas, siis loe katkendit Romulus Tiituse raamatust «Toslemi kirjad ja juhtumised»!