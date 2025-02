Kust üldse tuleb vajadus iga mõne aja tagant Indiasse rännata?

Muide, ma ei teadnudki enne selle saate kuulamist, et Anne Vetik on slaavitar (see armasõrn aktsent), olen ta sõnaosavaid artikleid lugenud ja teda niiöelda puhtaks eestlaseks pidanud. Huvitaval kombel toob «Minu Goa» meelde ühe teise slaavitari kirjutatud koeri täis seiklusjutu, «Minu Alaska» Maria Kupinskajalt. Kui ma käin kusagil noortele esinemas või kui kusagil mujal keegi küsib mult noorteraamatu soovitust, siis on mu tavaline vastus olnud koeraraamat «Minu Alaska». Sama hästi võiksin edaspidi soovitada «Minu Goad»! Nooruslik hoog, loomaarmastus, uljus, hea keel, terav silm — neis lugudes on palju ühist. Tõsi, Anne raamatus on ebapedagoogilisi elemente. Tsitaat: «Ehkki olen korduvalt üritanud joogat armastama hakata, pole see mul õnnestunud. Ma ei ole väga paigal istuja inimene, välja arvatus siis, kui paigal istumine toimub heas seltskonnas, Prosecco ja joint näpus.» Nojah, hästi öeldud.