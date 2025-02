MÜSTEERIUM «Hingamine muutus taas rahulikuks. Ja siis ta nägi seda. All rannal liikus miski»​

Ajakirjanik Freya Sinclair on alati teadnud, et ta on teistsugune. Ta on äsja osalenud autismiuuringus ja selle tulemust oodates otsustab oma elu muuta: ta lahkub ajalehetöölt Glasgow’s ja kolib tagasi lapsepõlvekoju Orkney saarestikus. Aga kui talvine torm toob ühe saare rannikul välja inimjäänused, siis purunevad tema lootused rahulikule elule mere taga.