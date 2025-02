«Tal on vaja saada kätte raha nii lõuna- kui õhtusöögi eest ning ka hotellikülalistelt. Ta lihtsalt peab sellega hakkama saama»

Peategelane Krisse, kes «Kaneelirullisuves» kolis Helsingist väikesesse maakohta ja hakkas vanaema kohvikut pidama, on «Datlitalves» lisaks kohvikule rentinud järve ääres asuva vana koolimaja ja muudab selle hotelliks, kus peatuvad peamiselt talispordiharrastajad ja matkajad.

Mõnikord on tal jaks sellest rähklemisest päris otsas. Eriti hull on lugu Soome iseseisvuspäeval, kui kohvikus on plaanis seda tähistada 25 koha kinni pannud külalisega, hotellis ootavad samal ajal õhtusööki 15 suusatajat.