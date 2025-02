5 igapäevast harjumust, mis toetavad vaimset ja füüsilist heaolu

Raamatusarja «Ole ise enda elu looja» autor Marge Karu on juba enam kui 20 aastat olnud pühendunud sellele, et aidata inimestel oma sisemise rahulolu eest hoolt kanda. Oluline on aga mõista, et sisemine heaolu käib käsikäes meie füüsilise tervisega – selleks, et elada terviklikku ja tasakaalustatud elu, peame pöörama tähelepanu nii oma füüsilisele kehale kui ka vaimsele heaolule. Oma raamatutes keskendub Karu teadlikkuse ja tasakaalu saavutamisele igapäevaelus, mis on olulised ka füüsilise tervise hoidmisel.