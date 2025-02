Epp Petrone: väga-väga hariv raamat! Just selline, mida endale koju osta tasub

Maalide kõrval on vaimukas ja hariv tekst, mis kirjeldab ette võetud märksõnu eri kihtidesse minnes. Kes on kunstnik, milline on maal, mis on selle maali lugu selles ajastus, mis on selle välja öeldud märksõna tähtsus selles ajastus ja ka läbi aegade. Ma arvan, et raamat ongi kokku pandud märksõnade järgi ja edasi on nende konksude otsa leitud sobivad illustratsioonid. Näiteks aasta 2002 on geenid, 2013 on Bolt. Aga 1970. aasta hõikab «Meie reliikvia on vabadus!», kõrval «Viimse reliikvia» plakat. Jutt kajastabki seda, miks sel ajastul see film nii oluliseks tõusis ja millist kodeeritud sõnumit sisaldas. Sedasama aastat kajastab ka järgmine lugu «Elu tsensuuris» ja Jüri Arraku õõvastav ilma suudeta pilt «Vaatajad». Ka järgmine lugu, aasta hiljem, on sellest, kuidas Jüri Arrak postkaartide kujul oma kunsti välismaale saatis («Välismaa sõber», aasta 1972).