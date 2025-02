OTSE Selguvad 2024. aasta parimad Eesti autorite raamatud!

Apollo raamatukauplus koos Eesti Kirjastuste ja Kirjanike Liiduga korraldas juba 19. korda rahvahääletuse, et selgitada välja möödunud aasta parimad Eesti autorite raamatud. Hääletamine kestis kuni 31. jaanuarini ja lugejad said valida oma lemmiku kuues erinevas kategoorias. Eelvalikusse jõudsid nii tuntud autorite teosed kui ka põnevad debüüdid, mis võivad just siit konkursilt tuule tiibadesse saada.

Apollo turundusjuhi Ardo Krassi sõnul oli möödunud aasta raamatumaailm väga mitmekesine ning väärilisi kandidaate jagus igasse kategooriasse. «Parimaid raamatuid ei selgitata välja nende müügi põhjal. Kõige olulisem on see, kuidas lugejad ise on teose vastu võtnud,» lisas Krass.

Pingeline võistlus parima tiitli nimel

Jaanuaris lõppenud hääletusel andsid oma arvamuse teada tuhanded raamatusõbrad. Kokku oli kuues kategoorias 60 teost, mille seast lugejad said valida oma lemmikud. Nüüd on kõik hääled loetud ja ees ootab suur hetk, võitjate väljakuulutamine.

Eelhäälte põhjal käis näiteks ilukirjanduse kategoorias tasavägine heitlus Lauri Räpi raamatu «Elatud eilsete ja elamata homsete vahel» ja Kristiina Ehini teose «Südametammide taga» vahel. Luulehuvilised eelistasid seni Tõnu Oja ja Contra teoseid, samas kui lastekirjanduses püsisid esirinnas Andrus Kivirähk, Marju Kõivupuu ja Ilmar Tomusk. Populaarteaduslike raamatute seas olid vahed napid kuni viimase hääletuspäevani.

Eestluse ja ajalooga seotud teoste seas paistsid silma Vladislav Koržetsi ja Harri Rinne «Riho Sibul. Kuulaps» ning Eia Uusi «Anett Kontaveit. Võitlejahing».

Selle aasta hääletus on eriline ka seetõttu, et tänavu tähistame eestikeelse raamatu 500. sünnipäeva. Lisaks parimatele teostele said lugejad ära märkida ka oma läbi aegade lemmiku eesti autori raamatu.