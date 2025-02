VIDEO Eesti lugejad otsustasid: need on meie möödunud aasta parimad raamatud

Ilukirjanduse kategooria võitjaks osutus Lauri Räpi «Elatud eilsete ja elamata homsete vahel». Selle lehekülgedel on kirjas tõdemus, et lõpuks saame me alati hakkama ja tuleme toime. Ka nende kõige keerulisemate olukordadega. Kõlama jääb, et elu on alati elatud eilsete ja elamata homsete vahel – just siin ja praegu, käesolevas hetkes.