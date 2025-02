Juhtimis-coach: tõeliselt inspireerivad inimesed on need, kes julgevad olla autentsed

Raamatute «Bränd nimega sina» ja «360° mudel tööandja brändingus» kaasautor Olesija Saue on jõudnud oma karjääris tippu tänu julgusele olla tema ise. Ta usub, et autentne juhtimine on oluline faktor nii isiklikus kui ka professionaalses kasvus. «Tõeline inspiratsioon tuleb sellest, kui julged olla see, kes sa päriselt oled,» sõnab Saue. Oma elukogemuste kaudu on ta õppinud, et kõige olulisem on tunda ja aktsepteerida end täpselt sellisena, nagu sa päriselt oled ning usub, et just autentsus loob silla inimeste vahel, aidates juhtidel, töötajatel ja ettevõtetel leida oma tõelise potentsiaali.