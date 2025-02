Esitlusele tuleb raamat Eesti paberraha põnevast minevikust

«Eesti Panga muuseumist on pühendatud suur osa just Eesti Vabariigi vääringutele, milleks on muuhulgas ka huvitavate nimedega rahad nagu maksutähed, lühiajalised viieportsendilise intressiga võlakohustused, riigikassatähed ja muidugi pangatähed. Tänapäeva inimesi need rahad võibolla enam ei kõneta, aga kui meenutada aega ja olukorda, mil need käibele võeti, on neist igal oma oluline roll kanda,» lisas Eesti Panga muuseumi kuraator Siiri Ries. «Kaupo Laan toob oma raamatus need aegade hämarusest taas esile ja teeb need meiegi põlvkonnale kõnekaks.»