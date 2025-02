Sinijärv soovitab raamatut: loll lora on aruka sõnamüraga õiges vahekorras!

Ma ei tea, kui mitu eestlast on me Põhiseaduse ette võtnud ja, kulm kortsus, otsast otsani läbi lugenud. Kõige preambuli koma muu jaheda junni ja juraga. Valdur Mikita annab uue ja uhkema testamendi. Näkku-makku, nii ta on. Tasub tutvuda. Saeb ja soeb sasipäisust, uisapäisust ja kiilaspäisust kaa – kontrollisin. Marjaks kulub, mööda külgi maha ei jookse ja ikkagi nagu hane selga vesi või lusikas kõrvaauku. Tõhus, tark ja toretigedalt (p)itsitav teosekene pigisema teie raamaturiiuli säravamal serval.