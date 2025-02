LUGEMISSOOVITUS Soe raamat, mis võib tänapäeva lapsi käivitada

Juhani Püttsepa «Leierkastilugu» võiks veel uuemat generatsiooni sama hästi käivitada. Kui Jõerüüt oli ehk tiba külm ja elegantne ja tehniline, siis Püttsepa lugu on soojendavam ja tänasesse päeva mõnusamini mahtuvam. Igal tekstil oma aeg, mina ei virise, mina soovitan. Katrin Ehrlich on raamatu vääristanud pildistikuga, mis tänase ajas sama kaunisti toimib kui Rein Tammik pool sajandit tagasi. Ajastud on isevärki, kirjamärkide õiges järjekorras paigutamine niisamuti. Oskas Jõerüüt, mõistab ka Püttsepp. Lugejad lahkesti tänavad.