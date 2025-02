Naistekate lugemine ei ole ajaraiskamine

Tihtipeale peetakse naistekaid üldistavalt armastusromaanideks, aga ehkki armastusel on neis oluline koht, võib naistekaid siiski lugeda omamoodi ühiskonna peegelpildiks; need lood lubavad heita pilku kangelannade, nende lähedaste, pereliikmete, sõprade ja tuttavate maailma ja ellu. Peategelased ei vaja päästmist, nad saavad sellega ise hakkama. Ja ehkki enamasti on naistekate lõpp õnnelik, ei jõuta selleni lihtsalt. Peategelased on ise oma saatuse sepad, kuigi nad ei pruugi ise seda alguses teadagi ja võivad endas kahelda. Need raamatud ei ole sugugi puhas roosamanna: ühiskonna peegelpildina tuleb neis ette üksikvanemlust, koduvägivalda, mõnuainete kuritarvitamist, depressiooni, pankrotti, seksismi, leina ja sadu probleeme, millega me iga päev kokku puutume, ja need lood näitavad, et kõiki neid on võimalik lahendada ja neist võitjana välja tulla.