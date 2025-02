Mismoodi ühest omapäi kõndijast sai täiskasvanute mulgi keele õpetaja

Aitab olevikust-minevikust, jätkan mulgi teemadega. Mulk, muide, olevat olnud talunimi ja olla valeväide, et see lätikeelsest sõnast loll ehk mulkis tuleb. Alles hiljuti olla seda uuritud üle nii läti kui Tartumaa folkloorist ja selgus, et mulk-sõna on see, millega tartumaalased hakkasid nimetama oma jõukaid naabreid. Aga miks arvavad nii paljud, et Mulgimaa on Viljandimaa? Kristi oskab näpu panna võimaliku süüdlase peale: «Väike Viljandi, Mulgi päälinn...» Selline laul on olemas ja kõigile teada. Millest see laul tekkis, see jäi veidi ripakile. Igatahes õige Mulgimaa osa Viljandi ei ole, ammugi mitte pealinn! Mulgimaa suurim linn on Tõrva (tõsi, seal on siseopositsioon, kes ei arvagi mulkidest hästi, nagu raamatust selgub). Ja Tõrva tuleb nimetavas käändes hääldada teises vältes, nagu Narva! Ma teadsin seda ka enne raamatu lugemist, sest olen tõrvakatelt selles osas noomida saanud, nad tõesti võtavad seda südamesse, kui nende linna valesti hääldada. Mulgimaa pealinn on aga Abja (mitte keegi kohalik ei kasuta pikka nime). Mulgimaa süda minu jaoks isiklikult on Karksi, aga ma ei hakka siin pikemalt muljetama, sest Kristi Mulgimaa-osa see nii tugevalt pole. Ta on küll ära maininud olulise: Karksi-Nuia on kohalike jaoks Nuia, aga Karksi on mõne kilomeetri kaugusel eraldi koht. Vabandust, kui veidi keeruliseks muutus!