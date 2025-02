Ilusat sünnipäeva, meie Eesti!

Selle raamatu kirjutamine oli minule endale ka sisemine integratsiooniprojekt. Kui ma kirjutasin raamatu viimaseid lauseid, siis mul tuli täitsa pisar silma, ma tundsin, et see jõuab pärale: meie Eestimaa. See jõuab hinge väikesele venekeelsele eestimaalasest lugejale. See maa on tema kodu. Samas on oluline ka see, et viimase peatüki tegevus toimub Narva kindluse tornis: ka Narva on «Meie Eestimaa» ja tekitab sooja tunnet, eestikeelne eesti laps loeb ja võtab selle vastu. Ta on siiras ja rikkumata poliitikast, tema jaoks on see tema maa, tema kodu. Ka Narva. Nii et minu jaoks ei olnud see «Meie Eesti» lasteraamat mitte ainut harimise, vaid ka armastuse ja integratsiooni tekitamise võimalus.