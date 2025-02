«Ta isa oli surnud vägivaldset surma, kuid tema ei tundnud leina ega kaotustunnet»

Melissa on just lõpetanud oma viimase krimiromaani kirjutamise ja tunneb rõõmu kevade tulekust. Ta on otsustanud, et laseb nüüd oma uurijast tegelaskujul lõplikult erru minna, ja loodab ka ise eraviisilistele uurimistele punkti panna. Aga vaevalt on tint leheküljel kuivada saanud, kui Melissa saab vapustavaid uudiseid. Tema võõraks jäänud isa on leitud kodust surnuna ja ta ema Sylviat kahtlustatakse mõrvas.