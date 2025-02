Lily-Rose Depp soovitab 3 sügavmõttelist raamatut, mida saab ka eesti keeles lugeda

Tema lemmikute hulka kuuluvad nii eksistentsiaalsed romaanid kui ka maailma ajaloo ülevaatlikud käsitlused. Siin on kolm eesti keelde tõlgitud raamatut, mida Lily-Rose Depp on sotsiaalmeedia vahendusel fännidele soovitanud ja mis on ka raamatukogudes saadaval.