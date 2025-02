Ilmunud on Tiina Saar-Veelmaa miniatuurikogu «Sirelilillad stilettod»

«Usun, et olen pärinud lugude jutustamise võime oma emalt, kes oli näitleja ja lavastaja. Ema oskus lugusid rääkida ja elu absurdseid juhtumeid naljaks pöörata nii, et pildid veel aastaid hiljem elavalt silme ees püsivad. Ma usun, et lood on need, mis meid inimestena ühendavad ja hingeuureteni puudutavad,» ütleb Tiina Saar-Veelmaa.