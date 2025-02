Norra menuautor oskab oma uues põnevikus pugeda tavalise inimese pähe

Autor, keda kirjanik Chris Whitaker on iseloomustanud kui suurepärast põnevuslugude jutustajat, viib lugeja sel korral Tåseni linnaosasse Kastanjesvingeni tänavale. Selles rahulikus piirkonnas kiviviske kaugusel Oslo südalinnast, ei juhtu kunagi midagi. See on koht, kus tahaksid elada kõik lastega pered. Rikke töötab teadurina ja on üsnagi õnnelikus abielus oma noorpõlvekallima Asmundiga, neil on kaks last. Nad leiavad oma ideaalkodu Tåseni nelja korteriga majas. Kui aga ülevalt naaber Jørgen leitakse tapetuna, lõhub see kogu idülli. Või kas see ikka oli idüll?