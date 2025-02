Ott Arder oli geenius-tekstimeister

Mul oli juba mõnda aega küsimus, et huvitav, miks pole küll keegi kirjutanud temast elulooraamatut. Tegelikult, Ott Arderi mälestuste kogumiku kirjutamise esimesel nädalal sain ka arvatavasti vastuse, miks. Tema elu oli nii ebatavaline, poliitiliselt ebakorrektne, kuidas sellest saaks kirjutada ilma, et see muutuks kollaseks vahuks?