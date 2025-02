Ilmus lugu allveelaevast, mis tõi sõja Eestisse

On võimalik, et kolm kõige tuntumat allveelaeva Eesti ajaloos on meie oma «Lembit» ja «Kalev» ning Poola allveelaev «Orzeł».

Poola allveelaev viibis Tallinnas kõigest kolm ööpäeva septembris 1939, kuid selle visiidi mõju Eesti ajaloole on muljetavaldav. Kui Teine maailmasõda Saksamaa agressiooniga Poola vastu 1. septembril 1939 algas, tundus eestlastele, et alanud sõda on meist väga kaugel ja ei mõjuta meie saatust mitte kuidagi. Kuid me eksisime.