Ajalooline romaan, mis avardab maailmapilti ja tekitab veelgi suuremat lugemisisu

«Uste maja» avardab maailmapilti, paljastades killukesi ajaloost, kus figureerivad tuntud kirjanik William Somerset Maugham, üht tema lühijuttu inspireerinud mõrv ja kohtuprotsess ning Qingi dünastia kukutamine Hiinas. Tan Twan Eng on tõsielulised isikud ja faktid muljetavaldava osavusega kokku põiminud ning lisanud rohkelt ajastu hõngu, mugavat kõrgklassi elu koloniaalmaades, suhtumist kohalikesse, keelatud armastust ja patustamist. Laiast teemade käsitlusest moodustub kena tervik, mis küsib, miks ja kuidas me jutustame lugusid, et endast jälg maha jätta.