Sinijärv soovitab vaimukat raamatut: loodan, et mõni tõsimeelsem lausa kurjustab väheke!

«Kay imeline meditsiin» kasutab edukaks osutunud valemit rõõmuga edasi. Arstist autor tunneb teemat ega aja mingit kelbast. Samas on raamatud rahulikult võetavad ka naljaraamatutena – kui tõesti midagi teada ei taha, siis mõnusat meelelahutust on kapa ja kamaluga. Peeru- ja puuksunaljadeni välja, siiski labasustesse laskumata. Ja kuidas kirjutadagi lahedat raamatut inimkeha toimimisest nõnda, et vaatad kombekalt mööda kõikvõimalikest funktsioonidest, millest heas seltskonnas ei räägita. Kay raamatud näitavad, et saab rääkida küll ja kui võtadki lugemise puhtast lustist ette, jääb sutsuke tarkust ikkagi külge. Juba wanarahwas teadis, et haridus ei hüüa tulles, ära läheb härgadega. Nii et vaatamata pidevale pullitegemisele meeldivalt valgustuslikud ja üldharivad lood. Tohtrid, kes kehavärki teaduslikult ja rakenduslikult tunnevad, naeravad küllap teistmoodi ja teiste kohtade peal, ent vaevalt Kay naksakas huumor neid külmaks jätab. Loodan, et mõni tõsimeelsem lausa kurjustab väheke.