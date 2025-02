Eesti keeles ilmus üks 20. sajandi silmapaistvamaid gooti õudusromaane

Shirley Jacksoni «Kummituslik Hilli maja» (1959) on 20. sajandi üks silmapaistvamaid gooti õudusromaane. See on lugu õpetlasest dr Montague’st, kes otsib «kummitustele» põhjendusi, ja tema kolmest kaaslasest, kelle ta on erinevatel põhjustel Hilli majja kutsunud. Eleanorist, kes on veetnud senise elu haiget ema hooldades; elurõõmsast Theodorast ja Luke’ist, kes peaks ühel päeval Hilli maja pärima.

Shirley Jackson, «Kummituslik Hilli maja». Foto: Raamat

Samas võib seda raamatut lugeda nii see, kes otsib õuduslugu, kui see, kes kummitusi veendunult usub, kui ka see, kes otsib kummitustele ratsionaalseid seletusi – paljugi selles tekstis, kaasa arvatud lähenemisnurk, on jäetud lugeja enda otsustada.

«Kummituslikust Hilli majast» on tehtud kaks filmi ja Netflixi sari. See on mõjutanud paljusid tunnustatud õuduskirjanikke nagu Richard Matheson, Stephen King, Neil Gaiman jpt.