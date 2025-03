Hollandlaste naljad muutuvad naljakaks pigem seeläbi, et nad ei ole naljakad

Praegu mõtlen, et raamatul oli täiesti algaja toimetaja, ilmselt tugeva toimetajaga koostöös oleks saanud mõnedki kohad teistmoodi. Mina näiteks poleks teksti kammides sisse jätnud vetsuharja, kondoome ja peeniserõngast. On asju, mis võiks jääda koristaja ja tema klientide vahele. Küsimus on ikkagi maitses ja eetikas, mitte selles, kas võõrkeelses väikesetiraažilises raamatus jutustatu inimestele kunagi ringiga tagasi peaks jõudma... Samas, iseenesest on huvitav lugeda minimaailmadest läbi koristaja silmade. Minul on ka elus koristajaid olnud ja mõtlesin «Minu Hollandit» lugedes, et huvitav, mida oleks nendel minu kohta jutustada... ja küll on hea, et nad seda kusagil avalikult teinud pole. Mõtlen ka seda, et on kohti, kus mõtte saaks edasi anda ilma otseste sõnadeta ja seda võiks Meelike edaspidi proovida. No mis võiks olla pererahva voodi all või poissmehe raamaturiiulil? Küsimus oleks parem kui vastus otsejoones välja kirjutatult.