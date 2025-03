VIDEO Kuidas kiibisõjas ellu jääda?

«Kiibisõda» on põhjalik ja põnev ülevaade aastakümneid kestnud võitlusest maailma üheks kõige olulisemaks ressursiks kujunenud kiibitehnoloogia pärast.

Kiibid on justkui uus nafta – napp ressurss, millest sõltub elu tänapäeva maailmas. Peaaegu kogu tehnika alates rakettidest kuni nutitelefonideni töötab kiipide abil. Seetõttu toetub arvutikiipidele ka riikide sõjaline ja majanduslik võim.

Veel hiljuti tootis kõige kiiremaid kiipe maailma supervõim USA. Nüüd on USA kaotamas oma juhtrolli Taiwanile, Lõuna-Koreale ja eelkõige Hiinale. Nagu «Kiibisõda» paljastab, kulutab Hiina igal aastal kiipidele rohkem raha kui naftale ja investeerib miljardeid dollareid kiibitootmisse, et USAga sammu pidada. Mängus on Ameerika sõjaline üleolek ja majanduslik jõukus.