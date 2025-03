Hoiuraamatukogu kogumiskampaania sai jätkusuutlikkuse eripreemia

«Meie eesmärk oli jõuda igasse Eesti kogukonda ja laiendada teadmist raamatu elukaarest ning taaskasutusvõimalustest. Kampaaniad on nüüdseks laienenud ka koolidesse, kus oleme oodatud kogumis- ja teabeüritusi läbi viima. Hoiuraamatukogu on varustanud koole ligikaudu 91 000 teavikuga,» ütles Eesti Rahvusraamatukogu hoiuraamatukogu juhataja Kai Lugus, kes on ühtlasi 2021. aastast alguse saanud projekti eestvedaja koos ekspert Kalju Tammaruga.