Helga ja Enn Nõu panid oma noorpõlve armastuskirjad kaante vahele

Kirjavahetus on tänaseks muutunud pigem nostalgiavääriliseks nähtuseks, kuid 1950. aastate Rootsis oli see noorte armastajate ainus võimalus teineteisele oma südameid ja mõtteid avada. Enn ja Helga Nõu, kaks kogenud kirjanikku, on oma tollased kirjad nüüd raamatusse koondanud. «Need meie väga vanad armastuskirjad» pakub sügava ja intiimse sissevaate nende kahe noore inimese ellu, unistustesse ja tunnetesse.