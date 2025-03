VIDEO Indrek Hargla soovitab tähtsat muinasjuturaamatut, mis andis eestlastele eneseteadvuse

Hargla sõnul on tegemist teosega, mis on Eesti kirjanduse ja kultuuri jaoks erakordselt tähtis. Raamat ilmus esimest korda 1866. aastal ning on tänaseni üks olulisemaid teoseid eesti rahva eneseteadvuse kujunemisel.

Friedrich Reinhold Kreutzwald, «Eesti rahva ennemuistsed jutud». Foto: Raamat

«Mitte ainult sellepärast, et Kreutzwald oli esimene Eesti kirjanik, sealhulgas ka ulmekirjanik, vaid ka sellepärast, et Kreutzwaldi keel on niivõrd ilus ja puhas ning on eesti kirjakeele arengut tohutult mõjutanud,» märgib Hargla videos.

Ta rõhutab, et Kreutzwald ei ole lihtsalt kogunud muistseid lugusid, vaid on loonud tervikliku mütoloogilise maailmapildi, mille kaudu on eesti rahvas saanud teadlikkust oma ajaloost ja juurtest.

«Selles raamatus Kreutzwald räägib muistsetest eesti kuningatest, Kalevi sugulastest, kes kunagi kuldsel priiuse ajal maad valitsesid. Nii et selles mõttes see raamat andis meile mingi eneseteadvuse, teadvuse ajaloost ja mingisuguse lootuse tuleviku peale,» selgitab ta.

Lisaks ajaloole ja rahvuslikule identiteedile annab «Eesti rahva ennemuistsed jutud» ka väärtusliku ülevaate 19. sajandi argielust. «Samuti me leiame siit ikkagi ka väga palju ajalugu: mida inimesed sõid, kuidas nad rääkisid, kuidas nad reisisid, mis oli nende elus tähtis,» soovitab Hargla.

Video autor on Jassu Hertsmann.