Filosoofia rokkstaar Byung-Chul Han: praegusel haigusmaastikul ei valitse mitte nakkused, vaid vapustused

Immuniteedi põhitunnus on negatiivsuse dialektika. Immuno­loogiline teine on see negatiiv, mis eneseomasesse sisse tungib ja seda eitada püüab. Kui eneseomasus teise negatiivsust omakorda eitada ei suuda, siis ta hukkub. Eneseomasuse immunoloogiline enesejaatus käib eituse eitamise kaudu. Eneseomasus jaatab ennast teises, eitades tema negatiivsust. Isegi immunoloogiline profülaktika, s.t vaktsineerimine, järgib negatiivsuse dialektikat. Eneseomasesse viiakse teise tükikesi, et kutsuda esile immuunreaktsiooni. Sel juhul toimib eituse eitus ilma surmaohuta, sest immuunsüsteem ei peagi teisega päriselt rinda pistma. Iseendale tehakse vabatahtlikult liiga, et vältida suuremat kurja, mis võiks eluohtlik olla. Teisesuse kadumine aga tähendab, et elame ajal, mil negatiivsust napib. Nii järgivadki XXI sajandi neuronaalsed haigused hoopis positiivsuse, mitte negatiivsuse dialektikat. Need on patoloogilised seisundid, mis johtuvad ülemäärasest positiivsusest.

Kahju ei sünni ainuüksi negatiivsusest, vaid ka positiivsusest; seda ei tekita ainult teistsugune või võõras, vaid ka samasugune. Just seesugust positiivsuse vägivalda peab silmas Baudrillard, kui ta kirjutab: «Kes elab samasusest, hukkub samasuse läbi.»3 Baudrillard kõneleb veel «kõigi nüüdisaegsete süsteemide rasvumisest»4, pidades silmas informatsiooni-, kommunikatsiooni- ja produktsioonisüsteeme. Rasv ei tekita immuunreaktsiooni. Baudrillard aga kujutab samasuse totalitarismi immunoloogilisest vaatepunktist, ja see on tema teooria nõrkus: «Pole sugugi juhus, et nii palju on juttu immuunsusest, antikehadest, tõrjest ja kaitsepookimisest. Viletsuse faasis tegeldakse ennekõike imamise ja seedimisega. Vohamise faasis on aga põhiprobleem hoopis see, kuidas tõrjuda ja välja heita. Kõiki inimese kaitsesüsteeme ähvardab info üleküllus ja kommunikatsiooni liiasus.»5 Kui süsteemi valitseb samasus, saab immuunkaitsest rääkida ainult ülekantud tähenduses. Immuuntõrje on alati rõhutatult suunatud teisele ja võõrale. Samasus ei tekita kunagi antikehi. Kui samasus süsteemis domineerib, pole mõtet kaitsemehhanisme tugevdada. Tuleb eristada immunoloogilist ja mitte-immunoloogilist tõrjet. Viimane kehtib ainult samasusliiasuse, ülemäärase positiivsuse puhul. Negatiivsus selles ei osale. Ei ole ka mingit väljasulgemist, mis eeldaks immunoloogilist siseruumi. Seevastu immunoloogiline tõrje ei sõltu kvantiteedist, vaid on reaktsioon teise negatiivsusele. Immunoloogilisel subjektil on oma sisemus ja ta tõrjub kõike teistsugust, sulgeb teise välja, isegi kui seda teist on väga vähesel määral.