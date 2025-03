Näitlejanna Keri Russell soovitab kolme imehead romaani, mida saab ka eesti keeles lugeda

Keri Russell on peamiselt tuntud oma rollide poolest teleseriaalides. Paljud vaatajad mäletavad teda sarjast «Felicity», kuid hiljem on ta suuremat kriitikute tunnustust pälvinud rolli eest sarjas «The Americans». Lisaks on ta mänginud hulgaliselt filmides, neist tuntumad on näiteks «Ahvide planeedi koidik» ja «Tähesõjad: Skywalkeri tõus».

Keri Russell on korduvalt öelnud, et tema jaoks on parimad raamatud need, mis leiavad teda just siis, kui ta neid kõige rohkem vajab.