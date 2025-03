Koolitaja: ära ela autopiloodil!

Kas oled kunagi avastanud end tegutsemast justkui autopiloodil ning tundnud, et tõeline kontakt iseendaga hakkab kaduma? Selliselt, järgides ühiskondlikke ootusi ja kõndides vanades mustrites, kulgevad läbi elu tegelikult paljud. Koolitaja Maria Baydari eesmärk on aidata inimestel avastada ja rakendada oma tõelist potentsiaali ning oma edu enda kätesse haarata. Raamatus «Enesekasutusjuhend» jagab Baydar praktilisi tööriistu, mis aitavad igaühel võtta vastutuse oma elu kvaliteedi eest ning liikuda enesekindlalt oma unistuste poole.