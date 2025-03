Masinad kujundavad meie kultuuri. Kuhu tuleks tõmmata piir?

«Masinaõpetus. Inimese, tehnoloogia ja meedia sidemed» kutsub lugejat üles oma suhet tehnoloogiaga ümber mõtestama, et leida inimese identiteet maailmas, mida üha enam määravad masinad. See raamat ei räägi ainult tehnoloogiast, see räägib meist endist ja sellest, kuidas me areneme koos loodud vahenditega.