Valmimas on uus raamat Fred Jüssist

Raamatu idee sündis juba mõned aastad tagasi kirjastuse Paradiis eestvedaja Martin Kiviranna algatusel. Algne mõte teha Jüssi elulooraamat arenes sujuvalt edasi ning tulemuseks on teos, kus fookuses ei ole mitte ainult Jüssi isik, vaid ka need teemad ja mõtted, mis on teda elu jooksul puudutanud ning jälgi jätnud.