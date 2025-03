Ilmus raamat, mis kutsub hoidma vanusest ja trendidest sõltumatut ilu

Holistiline ilunõustaja Mari Lakspere ja iluajakirjanik Agnes Kajander jagavad raamatus praktilisi nõuandeid, kuidas naha, keha ja enesetunde eest hoolitseda ilma keerukate iluprotseduurideta. Käsitletakse erinevaid nahahoolduse põhimõtteid, näojoogat, kupumassaaži, toitumise mõju ilule ning ka invasiivsete iluprotseduuride varjukülgi. Raamatut ilmestavad Triin Maasiku fotod, mis aitavad soovitatud võtteid selgemalt mõista.

Mari Lakspere ja Agnes Kajander, «Ilu pole number. Moodne Eesti ilupiibel». Foto: Raamat

Mari Lakspere sõnul on tema klientide seas palju naisi, kes tunnevad end oma välimuse suhtes ebakindlalt või on silmitsi enneaegse vananemise ja muude iluprobleemidega. «Sageli arvatakse, et ilu nõuab suuri investeeringuid ja keerulisi protseduure, kuid tegelikult on kõige olulisem järjepidevus ja teadlikkus. Nii nagu tervislik toitumine muutub elustiiliks, võib ka naha ja keha eest hoolitsemine olla loomulik osa igapäevaelust,» märgib Lakspere.

Agnes Kajander rõhutab, et ilu ei tohiks lähtuda ühiskondlikest ootustest ega moetrendidest. «Paljud naised üritavad vastata kindlatele ilustandarditele, kuid see viib sageli loomuliku mitmekesisuse kadumiseni. Ilu ei ole pelgalt noorus, vaid see peegeldab enesekindlust ja tasakaalu. Selleks on vaja end eelkõige armastada ja oma vajadustele tähelepanu pöörata,» ütleb Kajander.

Raamat käsitleb põhjalikult erinevaid iluhoolduse aspekte, sealhulgas:

Näonaha vajadusi ja nahahooldustoodete toimivaid koostisaineid.

Vananemisprotsesse ning kortsude ja naha lõtvumise ennetamist.

Mitmekülgsete ilurutiinide loomist, kasutades näojoogat, kupumassaaži ja muid looduslikke tehnikaid.

Ilusüstide ja invasiivsete protseduuride varjukülgi ning nende pikaajalist mõju.

Toitumise ja hormoonide rolli iluhoolduses ning sisemise tasakaalu tähtsust.

Autorid rõhutavad, et ilu on midagi enamat kui väline sära – see on tervise ja enesetunde peegeldus. «Ilu pole number» pakub praktilisi juhiseid neile, kes soovivad oma ilurutiine teadlikumalt kujundada ning leida tasakaalu nii keha kui ka vaimu tasandil.

Raamatu esmaesitlus toimub 13. märtsil kell 18 Viru Keskuse Rahva Raamatus, kus autoritega vestleb ajakirjanik ja taskuhäälingu juht Ingrid Peek.