LUGEMISSOOVITUS Autor, kes oskab inimesed konksu otsa saada ja neid sealt enam mitte lahti lasta

Noile meist, kes kuningakodasid eeskätt seltskonnakroonika ja mudameedia püsikülalisteks peavad, ei pruugi siin raamatus väga palju olla. Samas mitmeski mõttes on kõik need lood just täpselt omaaegse seltskonnakroonika võrdkujuks ja tänapäevase esivanemaks. Pluss ikkagi see va pisiasi, et tegemist on ajalooga. Ajastud vahelduvad, hästi palju muutub ja rohkesti jääb samaks. Seega lugedes minevikku ja nähes olevikku võib ette tulla eluhetki, mil vaimupilk küünib tulevikku. Kui ei loe ja kui ei näe, jäävad need hetked ära. On see hea või halb, mine võta kinni.