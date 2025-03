Noorteromaanikonkursi võit läks jagamisele kahe autori vahel

Kristi Piiperi käsikirja «Vahetusõpilane» peategelane on 16-aastane tüdruk, kelle perekonda saabub Saksamaalt eesti ja türgi päritolu vahetusõpilane. Koolis lööb laineid mobiili teel leviv kahtlane väljakutse ning tüdruku perekonnas on vastuseta küsimusi. 1983. aastal sündinud Kristi Piiper on kirjutanud tosin lasteraamatut ja noorteromaani, ta on võitnud sama konkursi ka korra varem.

Konkursi teine võidutöö on Hugo Vaheri käsikiri «Nutivaba», mis on omapärane ja humoorikas road-trip läbi Eesti. Bemariga teekonnale lähevad kolm sõpra, kellest üks on 17-aastane poiss Päss, teine tema pisut vanem sõber Remm ja kolmas furry curious Pontu.

Kolmanda koha pälvis Kristi Jaanuse käsikiri «Emily ja Kätryn ehk Raju reede», mis räägib kahest väga erineva iseloomuga tüdrukust. Väikeses kohas elades kõik teod võimenduvad ja teistele teada, mis ähvardav ka nende elu määrata.

Lisaks märkis žürii ära kaks käsikirja avaldamissooviga. Kaia Soe käsikirjas «Kõik on uus septembrikuus» on peategelane tüdruk, kelle sõbrannad on läinud ära suurde linna keskkooli ning tuleb ise edasi minna. Helena Viki käsikiri «Enne kui sa lähed» keskendub suhtekolmnurgale ning ühele pisut kriminaalsele saladusele.

Tänavu toimus noorteromaani konkurss 13. korda ning konkursile saabus 15 käsikirja. Eesti lastekirjanduse keskus ja kirjastus Tänapäev korraldavad noorteromaani võistlust 2000. aastast, mil võitis Aidi Valliku käsikiri «Kuidas elad, Ann?».