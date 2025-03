Ilmub raamat suurmehest, kes jõudis paljude hingekeeli puudutada

Eestis on väga palju inimesi, kes võivad öelda, et nende vaimuelu ja kujunemist on väga tugevalt mõjutanud Fred Jüssi. Ta on olnud viimane suur ühendaja, kes on mõistnud oma rahva hingekeeli puudutada. Ja mitte ilutsevalt ja magusalt. Fredile meeldis sõna «karge». Seda kargust on sees ka tema loomingus. Fred Jüssi ei ole ilmselt kedagi külmaks jätnud.

Inimesi ja puutepunkte suures elumustris on olnud ju lõpmatult palju. Nii mõnigi neist, kes elanud Frediga samal lainepikkusel või sagedusalal, on saanud sõna uues raamatus: Doris Kareva, Tõnu Õnnepalu, Jaan Tätte, Valdur Mikita, Mehis Heinsaar, Anu Raud, Tõnis Mägi, Joonas Hellerma, Tõnu Kõrvits, Kalevi Kull, Urmas Tartes, Iren Lill, Timo Maran, Anu Lamp, Tiit Leito, Pertti Saurola, Asko Lõhmus, Sven Začek, Joosep Matjus, Kristiina Hellström, Kärt Johanson, Malle Talvet-Mustonen, Lennart Lennuk, Liis Keerberg, Pille Tammur, Kristel Algvere ja Hedi Rosma.

Väga eriilmeliste tekstide seast leiab värvikaid mälestusi ja põhjalikke mõtisklusi, aga ka postkasti poetatud kirjakesi ning isegi luulet ja unenägusid. Lisaks sellele saab lugeda raamatu koostaja Jaan Tootseni jutuajamist Fredi lastega, kes meenutavad legendaarse loodusemehe kõrval kasvamist: kodu- ja koolielu, perekondlikke väljasõite Saarnaki laiule ja muud põnevat.

Mitte isik, vaid väärtused

«Fred Jüssi ja inimesed tema ümber». Foto: Raamat

Mõte tähistada Fred Jüssi 90. sünnipäeva ühe ilusa raamatuga sündis paari aasta eest kirjastuse Paradiis eestvedaja Martin Kiviranna peas. Algne idee anda välja Fred Jüssi elulooraamat on pikkamööda küpsenud teoseks, mille keskmes pole niivõrd Jüssi isik, vaid pigem need väärtused, mida ta läbi elu kandis ja edasi andis. Nii nagu ka Fredi üks lähedasemaid sõpru bioloog Asko Lõhmus rõhutas: «Kuna Fred on ka päris õrn ses asjas, siis peaks mu meelest vaatama, et me ei ehitaks - «mitte seda müüti, seda uhket ja suurt...» - nagu kirjutas Paul-Eerik oma võimsas luuletuses Juhan Liivi kohta.» See Asko viide oli väga oluline ja sellega olid nõus nii üks kui teine – müüdi ehitamiseks puudub vähimgi vajadus, sest Fredi enda vaimusuurus on niigi kõigile silmaga näha.»

«Me oleme õnnelikud, et oleme saanud elada sajandi suurkujuga ühel ajal. Paljud eestlased on elanud Frediga mingis mõttes samas vaimses sfääris. Ja selleks ei pea olema temaga füüsiliselt kokku puutunud. Meid kõiki on mõjutanud tema tekstid, pildid ja helid. Tema märkamised ja taipamised,» sõnab värske teose kohta raamatu koostaja ja üks autoritest Jaan Tootsen.