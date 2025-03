Esitlusele tulevad kaks eestlaste raamatut Belgiast ja Brüsselist

«Minu Belgia» viib lugeja Belgia argielu veidruste ja võludeni, kus hommikud algavad kukelauluga ning lennukid raputavad lühtritest tolmu. Johanna Adojaan sukeldub Antwerpeni kunstiakadeemiasse ja iseseisvasse ellu, jagades oma kogemusi lihtsa, kuid omapärase elustiili ja kultuuriliste avastuste kaudu. Belgia ja Eesti sarnasusi ja erinevusi analüüsides leiab ta, et mõlemad rahvad on omamoodi veidrad – belglased lihtsalt kannavad seda uhkemalt välja. See on lugu kohanemisest, avastamisest ja elust, kus igapäevased absurdsed hetked muutuvad tähendusrikkaks.

«Minu Brüssel» on lugu sellest, kuidas ajakirjanik Inga Höglund leidis end Brüsselis – linnas, mis esmapilgul tundus hall ja kauge, kuid osutus hoopis originaalseks, humoorikaks ja absurdimeele poolest üllatavaks. Raamat räägib, kuidas Brüssel oma tõelise näo avab vaid neile, kes on valmis süvenema ja linna mängulise kaosega kaasa minema. Euroopa Liidu poliitikast huvitatud autor kolis Brüsselisse 2014. aastal ja pärast pikka teekonda sai temast 2020. aastaks eluaegne euroametnik. See on lugu sõprusest linnaga, kus kõik on võimalik – isegi 10 000 veidrat elamust kuus.