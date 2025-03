Merilin Mandel kirjutas lastele raamatu sellest, mis täiskasvanuidki punastama ajab

Kirjastuses Puänt on ilmunud Merilin Mandeli raamat «Mis värk nende kehadega on?», millele on pildid joonistanud Krõõt Kukkur. Raamat räägib sellest, mis täiskasvanuid tihti punastama ajab. Karvad, vulvad, murdeiga, armastus, peenised, seemne- ja munarakud, kehade katsumine, turvalisus, päevad, seks, rasedus, sünnitus ja muu, mis tavaliselt ühiselt söögilaua taga teemaks ei tule. Mandeli raamatu kaante vahel on kõik lihtsalt ja loogiliselt lahti seletatud.