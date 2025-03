Eesti keeles ilmus Jorge Luis Borgese loengusari, mida pikka aega kadunuks peeti

Jorge Luis Borges (1899–1986) oli Argentina proosakirjanik, luuletaja ja mõtleja, kelle mõju 20. sajandi kirjandusele ja kirjandusteadusele on tohutu – inspiratsiooni allikana on teda nimetanud teiste seas Umberto Eco, Gérard Genette, John Updike, Jacques Derrida ja Julio Cortázar.

Kirjanik ja tõlkija Carolina Pihelgas ütles, et teoses põimuvad Borgese mõtisklused isiklike meenutustega ning ohtrate luuletsitaatidega talle südamelähedastelt autoritelt. «Tema loengutes on nõtkust ja lennukust, soojust ja eruditsiooni, see on üdini nauditav lugemine. Borges väidab, et elu on tehtud luulest – sedasama võiks öelda «Selle värsikunsti» kohta,» lisas ta.