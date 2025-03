LUGEMISSOOVITUSED 6 tänavust lasteraamatut, mida kulka žürii kiidab

Punahirv on rännanud kaua-kaua, ta on väsinud ja näljane. Lõpuks leiab ta koha, kus tunneb end kui kodus olevat. On siin ju kõrgeid mände ja valgeid saledaid kaski, on kahisevat pilliroogu ja õitsvaid kellukaid, on pehmet sammalt ja lopsakaid ristikunutte. On parasjagu vaikust ja tuult, on meri. Oh kui tore, et olen leidnud nii kena paiga, kus end sisse seada, mõtleb punahirv. Niipea aga kui hirveke proovib mahlakat rohtu ampsata, hüppab põõsast välja jänes. «Sa ei tohi seda süüa,» ütleb ta, «see on jänesekapsas ja mina olen jänes, järelikult on see minu oma». Punahirv vabandab viisakalt ja longib nukralt eemale. Ehk leidub sealpool miskit, mida põske pista…