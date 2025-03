Kirjanik Ain Kütt: lugejad ju ootavad järgmist seiklust ja kuidas sa neid siis ikka alt vead

Peamised etteheited on ikka justnimelt selle ajaloolise tausta kohta. Mitmedki leiavad, et pole usutav. Kuidas aga usutav oleks, seda ei osata paraku öelda. See on huvitav fenomen, millest olen vestelnud ka teiste ajaloolisi romaane kirjutavate autoritega ja kõik on sellega kokku puutunud. Suurim mure on see, et lugeja ei oska mõelda ajas tagasi, vaid võtab kõike kirjeldatut tänapäeva kontekstist lähtuvalt. Seda nii eluolu kui tegelaste omavahelise suhtluse ja käitumise kohalt. Nii on ette heidetud, et miks lööb Fock piitsaga oma töölist. Tänapäeva mõistes on see käitumine muidugi vale, aga 1830. aasta kontekstis igati normaalne. Omaette elamuse pakuvad muidugi näiteks arvustused, kus hobustega ühest mõisast teise kihutamist vaat et loomapiinamiseks peetakse ega saada aru, miks jalgratast kasutada ei võidud. Selliste etteheidete peale ei oska isegi midagi vastata. Õnneks on valdav osa tagasisidest ikkagi positiivne.