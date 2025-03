Uus ajalooline romaan viib lugeja 17. sajandi Eesti- ja Liivimaale

See ajalooline romaan toob lugejateni seni kirjutamata eesti naise loo varauusajal, asetades tegevustiku 1625. aasta keerulistesse ja tormilistesse sündmustesse Eesti- ja Liivimaal. Teoses põimuvad ilukirjandus ja ajaloolised faktid, rahvapärimus ning uskumused.

Romaani sündmustik kulgeb ajal, mil Rootsi ja Poola kuningate väed võitlevad Eestimaa ja Liivimaa pärast. Lugejad saavad osa Dorpati (Tartu) vallutamise ajaloolistest sündmustest Gustav II Adolfi vägede poolt, mida eesti kirjanduses pole varem ilukirjanduslikult käsitletud. Raamatus on esindatud mitmed ajaloolised tegelased nagu Jakob De la Gardie, Gustav Horn ja Herman Wrangell, samuti 17. sajandil hääbunud kura keel ja muistsete kuralaste pärand.

Raamatu keskmes on eesti soost pärisorjast neiu Kreti ja kura päritolu saksa-rootsi sõjamehe Hendrick von Tisenhuseni keelatud armastuslugu. Eesti naise pilgu läbi avaneb varauusaegne taluelu ning mõisa ja küla vaheline suhtlus, kus ellujäämine on pidev võitlus. Läbivaks ideeks on eesti naise väe allikas – kodupaiga loodus ja emakeel.